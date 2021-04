Verstappen gewinnt turbulenten Großen Preis der Emilia-Romagna

Max Verstappen (Red Bull) hat den Großen Preis von Imola gewonnen. In einem turbulenten Rennen führte Verstappen, nachdem er kurz nach dem Start Lewis Hamilton (Mercedes) überholte, souverän das Feld an. Hinter ihm überschlugen sich allerdings die Ereignisse: Erst rutschte Hamilton in Runde 31 von der Rennstrecke, kurz danach verlor George Russel bei einem Überholmanöver die Kontrolle über seinen Williams und krachte in Valtteri Bottas Mercedes.

Formel-1-Rennauto von Red Bull, über dts Nachrichtenagentur

Die Rennleitung unterbrach daraufhin das Rennen, um die zahlreichen Trümmerteile von der Strecke zu räumen. Nach dem Re-Start schaffte es Verstappen eindrucksvoll, sich wieder vom Feld zu lösen. Hamilton kämpfte sich von Platz sieben noch auf den zweiten Platz.

Den dritten Podiumsplatz nahm in Imola Lando Norris (McLaren) ein. Auf den weiteren Rängen folgten Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Ferrari), Daniel Ricciardo (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin) und Pierre Gasly (AlphaTauri). Kimi Raikkönen (Alfa Romeo) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Esteban Ocon (Alpine) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der Punkt für die schnellste Rennrunde ging an Hamilton.

Mick Schumacher (Haas) fuhr bei seinem zweiten Rennen in der Königsklasse des Motorsports auf den 16. Platz, Sebastian Vettel musste sein Auto kurz vor Schluss wegen technischer Probleme in die Box fahren. In der WM-Gesamtwertung führt Lewis Hamilton nach zwei Rennen mit 44 Punkten vor Max Verstappen mit 43 Punkten.