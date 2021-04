Verstöße nach Infektionsschutzgesetz – Polizei Aichach muss Partys auflösen

Die Aichacher Polizei musste am Samstag gleich mehrfach wegen Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz eingreifen. Mehrere Partys wurden aufgelöst.

Am Samstag den 17.04.2021 gegen 17:10 Uhr trafen sich 5 16 – bis 21 – jährige in einem Hinterhof der Aichacher Martinstraße. Die Personen gehörten mindestens 3 Haushalten an.

Ebenfalls am Samstag trafen sich gegen 22:20 Uhr sich 7 Personen, zwischen 16 und 19 Jahren, im Pöttmeser Ortsteil Kühnhausen und feierten eine Party. Die Personen gehörten mindestens 3 Haushalten an. Die Personen wurden nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Etwas später (gegen 22:40 Uhr) trafen sich 7 Personen, zwischen 28 und 41 Jahren, im Aichacher Ortsteil Oberbernbach zu einer Party in einer Wohnung. Die Feiernden gehörten mindestens 3 Haushalten an. Die Party wurde aufgelöst.

Am Sonntag den 18.04.2021 gegen 03:40 Uhr wurde in der Aindlinger Peter-Sengl-Straße ein Pkw mit 4 Personen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Fahrerin wurde Alkoholgeruch festgestellt. Für die 20-jährige Fahrerin gilt eine Grenze von 0,00 mg/l. Sie muss mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Die Fahrzeuginsassen, zwischen 20 und 22 Jahren, gehörten 3 unterschiedlichen Haushalten an und hielten sich nicht an die geltende Ausgangsbeschränkung in der Zeit von 22 – 05 Uhr.

Die Personen wurden in allen vier Fällen nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.

