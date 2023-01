In den frühen Morgenstunden des 10.01.2023 gerieten vier Gäste in einer Gaststätte in der Stadtmitte aus bisher unbekannten Gründen in Streit. In dessen Verlauf kam es auch zu gegenseitigen Tätlichkeiten. Zwei der Beteiligten entfernten sich dann aus der Gaststätte. Die Polizei wurde hier nicht gerufen.

Während der dritte Beteiligte mit einem Taxi nach Hause fuhr, blieb der vierte Beteiligte in Begleitung seiner Freundin noch eineinhalb Stunden in der Gaststätte. Nachdem sie nach Hause gehen wollten, wurde der 42-Jährige von den beiden vorherigen Gegnern im Hinterhof abgepasst. Ohne weitere Vorwarnung schlugen sie mit den Fäusten und traten mit den Füßen auf ihr Opfer ein, auch als dieser bereits am Boden lag. Anschließend flüchteten sie.

Der 42-Jährige kam mit erheblichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wo eine Notoperation durchgeführt werden musste. Er befindet sich immer noch im Koma. Welche bleibenden körperlichen Schäden er letztlich erlitten hat, steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Kaufbeuren übernahm die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags und konnte schon am Nachmittag des 10.01.2023 zwei bulgarische Staatsangehörige, 21 und 26 Jahre alt, an ihrer Arbeitsstelle als dringend tatverdächtig festnehmen.

Beide Beschuldigte wurden am 11.01.2023 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten der Ermittlungsrichterin vorgeführt. Gegen beide Beschuldigte erging antragsmäßig Haftbefehl. Sie wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

