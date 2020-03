Versuchte Tötung in Vierkirchen – Mann greift Mitbewohner mit Messer an

Am Vormittag des gestrigen Tages, dem 22.03.2020, kam es in einer Asylbewerberunterkunft in Vierkirchen (Kreis Dachau) zu einem versuchten Tötungsdelikt an einem 31-jährigen nigrischen Bewohner.

Der 35-jährige Beschuldigte sierra-leonischer Herkunft, ebenfalls in der Einrichtung wohnhaft, war mit einem Küchenmesser bewaffnet auf den 31-jährigen Mitbewohner losgegangen. Zuvor hatte er ihm verbal mit dem Tod gedroht. Das Opfer konnte dem Beschuldigten das Messer im Gerangel abnehmen, erlitt dabei aber leichte Abwehrverletzungen an den Händen.

Beide Beteiligten wurden von den eingesetzten Streifenbeamten zur weiteren Sachbearbeitung zunächst zur Dienststelle der PI Dachau verbracht. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck.

Die Staatsanwaltschaft München II beantragte gegen den 35-Jährigen Haftbefehl, der heute Vormittag, am 23.03.2020 durch den Haftrichter erlassen wurde.

