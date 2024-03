Versuchte Tötung | „Schwertkämpfer“ verletzt mehrere Personen in Neu-Ulm

Am gestrigen Abend, gegen 23.20 Uhr, kam es in einem Bistro in Neu-Ulm zu einem versuchten Tötungsdelikt, bei dem drei Personen verletzt wurden, zwei davon schwer.

Ein 28-jähriger Mann hielt sich ab ca. 22.00 Uhr in besagtem Bistro auf und konsumierte alkoholische Getränke. Etwa eine Stunde später verließ er das Lokal und bewaffnete sich in seiner nahegelegenen Wohnung mit einem Katanaschwert. Auf dem Rückweg ins Bistro bedrohte er einen Passanten, der flüchtete und die Polizei informierte. Im Bistro angekommen, attackierte er wahllos und ohne ersichtlichen Grund zwei Gäste, bevor er von einem weiteren Gast überwältigt und zu Boden gebracht wurde. Nur wenige Minuten später trafen Einsatzkräfte der Polizei Neu-Ulm ein und konnten den Angreifer widerstandslos festnehmen.

Die beiden 55- und 81-jährigen Männer erlitten schwere bis lebensgefährliche Schnittverletzungen, die operativ versorgt werden mussten. Beide Geschädigten sind aktuell nicht vernehmungsfähig. Der 56-jährige Gast, der den Angreifer überwältigen konnte, erlitt ebenfalls eine Schnittverletzung, die ambulant versorgt werden konnte.

Zur Betreuung der Augenzeugen im Bistro zog die Einsatzleitung der Polizei Neu-Ulm Fachkräfte der Betreuungsgruppe der Polizei und die Krisenintervention hinzu.

Der Tatverdächtige wurde am 07.03.2024 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen dem Haftrichterin vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 28-Jährigen. Die Beamten brachten den Mann anschließend in ein Bezirkskrankenhaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Beamten davon aus, dass der Mann sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Die weiteren Ermittlungen werden in enger Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Memmingen durch die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm durchgeführt. Unter anderem wird die Suche nach dem Tatmotiv Gegenstand weiterer Ermittlungen sein.

