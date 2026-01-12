Versuchter Einbruch in Deggendorfer Parteibüro: Polizei bittet um Zeugenhinweise

DEGGENDORF. Ende Dezember wurde ein versuchter Einbruch in ein Parteibüro in der Bahnhofstraße gemeldet. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Missglückter Einbruchversuch zwischen Weihnachten und Neujahr

Der Einbruchsversuch ereignete sich im Zeitraum vom 29. Dezember 2025 um 18 Uhr bis zum 31. Dezember 2025 zu unbekannter Uhrzeit. Unbekannte Täter versuchten, die Zugangstür des Parteibüros gewaltsam aufzubrechen. Trotz ihrer Bemühungen gelang es ihnen nicht, einzudringen. Jedoch wurde der Schließzylinder mit Klebstoff unbrauchbar gemacht, was auf einen gezielten Sabotageakt hinweist.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen übernommen. Um den Fall aufzuklären, bitten die Ermittler Personen, die sachdienliche Informationen haben, sich unter der Telefonnummer 09421/868-0 bei der Polizei zu melden.