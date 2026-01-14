Versuchter Einbruch und Sachbeschädigung in Ingolstadt: Polizei sucht Zeugen

Ingolstadt – Am 9. Januar 2026 ereignete sich in der Nähe des Hauptbahnhofs ein versuchter Einbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und ruft die Bevölkerung zu Mithilfe auf.

Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus verhindert

Der Vorfall ereignete sich am letzten Freitag, als ein unbekannter Täter versuchte, durch die Haustür in das Anwesen Am Pulverl einzudringen. Gleichzeitig wurde die Fensterscheibe eines vor dem Gebäude geparkten Autos eingeschlagen. Es wird angenommen, dass beide Vorfälle miteinander in Verbindung stehen. Glücklicherweise entstand kein Entwendungsschaden.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet die Bevölkerung, verdächtige Beobachtungen umgehend unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. Jeder Hinweis könnte dabei helfen, den Täter zu fassen und weitere Delikte zu verhindern.