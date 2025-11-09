Versuchter Fahrzeugbrand in Pegnitz: Kriminalpolizei sucht Zeugen

In der Nacht auf Samstag ereignete sich in der Fronhofstraße in Pegnitz ein Vorfall, der nun die Kriminalpolizei Bayreuth beschäftigt. Eine aufmerksame Anwohnerin hörte gegen 3.30 Uhr einen lauten Knall und bemerkte Rauch, der von einem geparkten Auto in der Nähe ausging.

Fahrzeugbesitzer alarmiert Polizei nach Verdacht auf Brandstiftung

Die Anwohnerin informierte den Fahrzeugbesitzer, der daraufhin die Polizei alarmierte. Es besteht der Verdacht, dass ein unbekannter Täter versucht haben könnte, das Fahrzeug in Brand zu setzen. Die Polizeiinspektion Pegnitz führte die ersten Ermittlungen vor Ort durch und übergab die Spurensicherung an die Kriminalpolizei Bayreuth, die nun die weiteren Ermittlungen leitet.

Kriminalpolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Die Behörden bitten Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Fronhofstraße bemerkt haben, sich mit der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.