Versuchter Raub am Plattlinger Bahnhof: 66-jähriger Ukrainer attackiert und Zeugen gesucht
Polizeipräsidium Niederbayern
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, dem 1. Januar 2026, ereignete sich eine Auseinandersetzung am Bahnhof in Plattling, Landkreis Deggendorf.

Auseinandersetzung in der Bahnhofshalle

Gegen 16:30 Uhr meldete eine Mitarbeiterin des Bahnhofs, dass es dort zu einem Vorfall gekommen war. Zwei Personen hatten versucht, einem 66-jährigen Ukrainer in der Eingangshalle des Bahnhofs den Rucksack zu entreißen. Dabei kam es zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der Mann zu Boden ging und sein Rucksack beschädigt wurde.

Verdächtige vorläufig festgenommen

Die mutmaßlichen Täter, ein 30-jähriger Deutscher und eine 35-jährige Russin, wurden wegen des Verdachts eines versuchten Raubdelikts vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen übernommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen beide Verdächtige wieder frei.

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet um Hinweise: Personen, die den Vorfall am Donnerstag gegen 16:30 Uhr in der Bahnhofshalle beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Deggendorf unter der Telefonnummer 0991/3896-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

