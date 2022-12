Am Morgen des heutigen Freitags, 09.12.2022, wurde ein Mitarbeiter eines Busunternehmens in Odelzhausen, Ortsteil Höfa, von mehreren Personen überfallen.



Die drei bislang unbekannten Täter, die Sturmhauben trugen und schwarz gekleidet waren, bedrohten den Angestellten mit einer Waffe und drangen in die Geschäftsräume ein. Ersten Erkenntnissen zufolge flohen sie jedoch, ohne Beute gemacht zu haben. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisweilen nicht zur Feststellung der Tatverdächtigen.



Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich derAugsburger Straße in Odelzhausen-Höfa im Zeitraum von 06:00 bis 06:45 Uhr unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.

