Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle in Weißenhorn – Bewaffneter Täter kann fliehen

Am Freitagabend betrat ein Mann um 21:00 Uhr eine Tankstelle in der Günzburger Straße in Weißenhorn. Der Mann trug eine FFP2-Maske und die einzige Person im Kassenbereich war die 21-jährige Kassiererin. Unter Vorhalt einer Pistole forderte der Mann die Frau auf, ihm Gegenstände auszuhändigen, ohne diese näher zu benennen.

Zudem verlangte er, dass die Kassiererin mit ihm in das Büro der Tankstelle ging. Die Frau weigerte sich. Daraufhin sprühte der Mann ihr Pfefferspray ins Gesicht und zerrte sie an den Haaren in den Bürobereich. Die Kassiererin wehrte sich weiterhin und schrie laut. Schließlich verließ der Mann die Tankstelle und flüchtete mit einem Fahrrad. Die Kassiererin verständigte den Notruf. Es ist unklar, ob der Mann Wertgegenstände aus der Tankstelle entwendet hat. Die Frau wurde durch den Einsatz des Pfeffersprays leicht verletzt.

Eine Rettungsdienstbesatzung behandelte sie vor Ort. Der Täter konnte trotz einer sofortigen Großfahndung unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers nicht gefunden werden.

Der Täter ist ein Mann mit grauem Vollbart. Er trug einen FFP2-Maske, einen längeren Mantel und führte ein Fahrrad mit sich. Die örtlich zuständige Polizeiinspektion Weißenhorn und der Kriminaldauerdienst Memmingen führten die ersten Ermittlungen vor Ort durch. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm übernimmt nun die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die den Raubüberfall beobachtet haben oder möglicherweise im Vorfeld Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0731) 80130 zu melden.