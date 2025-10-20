Versuchter Totschlag in Neustadt: Haftbefehl gegen 42-Jährigen erlassen

NEUSTADT A. D. DONAU, LKR. KELHEIM. Ein 42-Jähriger attackierte am vergangenen Donnerstag (16.10.2025) einen 31-Jährigen, was zu einem raschen Eingreifen der Justiz führte. Die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Regensburg hat nun aufgrund des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags einen Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Angreifer erlassen.

Ereignis in Neustadt an der Donau

Der Vorfall ereignete sich vergangenen Donnerstag in Neustadt an der Donau. Nach der Tat wurde der 42-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg festgenommen. Die Ermittler gehen derzeit von einem versuchten Totschlag aus. Details zu den Hintergründen der Tat wurden nicht veröffentlicht.

Verhaftung und Justizmaßnahmen

Am Freitag, den 17.10.2025, wurde der Tatverdächtige nach seiner Vorführung beim Amtsgericht Regensburg in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Der Beschuldigte wird bis auf Weiteres dort in Untersuchungshaft bleiben.

Opfer weiterhin in Behandlung

Der 31-jährige Verletzte wird derweil weiterhin im Krankenhaus behandelt. Über seinen Gesundheitszustand sind bislang keine weiteren Informationen bekannt.

Veröffentlicht: 20.10.2025, 08.50 Uhr