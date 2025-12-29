Versuchtes Tötungsdelikt in Nürnberg: 17-Jähriger bei nächtlichem Angriff verletzt, Täter flüchtig

NÜRNBERG – Am späten Freitagabend, den 26. Dezember 2025, kam es im Nürnberger Süden zu einem schweren Vorfall. Ein 17-jähriger Jugendlicher wurde von einem unbekannten Täter am Hals verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Vorfall in der Nähe der Mittelschule

Der Vorfall ereignete sich gegen 23:30 Uhr auf einem kleinen Fußweg neben der Mittelschule im Bereich der Galgenhofstraße. Der junge Mann wurde plötzlich von einem Unbekannten mit einem Gegenstand am Hals getroffen. Der Angreifer flüchtete daraufhin. Beamte der Bundespolizei entdeckten den verletzten Jugendlichen und leisteten erste Hilfe, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde. Glücklicherweise bestand keine Lebensgefahr für den 17-Jährigen.

Fahndung nach dem Täter ohne Erfolg

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bislang nicht gefasst werden. Eine detaillierte Beschreibung des Täters liegt aktuell nicht vor.

Mordkommission ermittelt

Die Ermittlungen wurden zunächst vom Kriminaldauerdienst Mittelfranken durchgeführt. Inzwischen hat die Nürnberger Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Der Verdacht auf ein versuchtes Tötungsdelikt steht im Raum, und die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt