Verteidiger gesucht | Dem FC Augsburg gehen vor der Union-Partie die Abwehrspieler aus

Am Samstag muss der FC Augsburg bei Europapokal-Teilnehmer Union Berlin ran. Ein harter Brocken, noch härter wird er ohne (Innen-)Verteidiger.

Wer heute beim Training des FC Augsburg genau hinschauen konnte, der hat wohl die ein oder andere Sorgenfalte auf der Stirn von Trainer Markus Weinzierl entdecken können. Als wäre die Situation nach den drei sieglosen Spielen zum Saisonauftakt und den zahlreichen Gegentreffern noch nicht schwer genug, verschärft sich nun auch noch die Personalsituation nochmals.

Weinzierl gehen die Spieler aus

Ausgerechnet jetzt zeigt sich, wie gut dem FCA in der vor einer guten Woche zu Ende gegangenen Transferperiode die Verpflichtung eines weiteren Defensivspielers getan hätte. Den Schwaben gehen aktuell die Verteidiger aus. Kapitän Jeff Gouwelleuw (Adduktorenprobleme) fehlt dem Team schon länger, nun ist auch der Einsatz von Felix Uduokhai mehr als fraglich. Weil zudem auch der dänische U21-Nationalspieler Fredrik Winther mit Fieber von der Nationalmannschaft zurückgekehrt ist und auch Tobias Strobl nach Verletzung noch einen deutlichen Trainingsrückstand aufweist, verbleibt mit Reece Oxford nur noch ein Spieler für die Innenverteidigung. Möglicherweise müssen Uduokhai oder Gouwelleuw nun trotz der eigenen Probleme am Samstag bei Union Berlin auflaufen, alternativ könnte Weinzierl nur noch auf die eigene in der Regionalliga Bayern aktive U23-Mannschaft zurückgreifen. Der 20-jährige Dominic Schmidt stand schon in Frankfurt und im Pokal in Greifswald im Aufgebot, vielleicht kommt jetzt sein erster Bundesligaeinsatz.

Ausgerechnet gegen Max Kruse (2 Vorlagen) und Taiwo Awoniyi (bereits 3 Saisontore), den Mustersturm der Köpenicker wird Weinzierl nun von dicken Personalsorgen geplagt.

Dass auch Gruezo (nach Länderspielreise nicht rechtzeitig zurück), der wieder einmal verletzte Moravek und Finnbogason (angeschlagen nach Test in Heidenheim) nicht zu Verfügung stehen kommt erschwerend hinzu. Der FC Augsburg fährt als Außenseiter nach Berlin, vielleicht kann er diese Rolle nutzen und überraschen.