Verteidigungsministerin Gegen Dienstpflicht

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat die Einführung einer Dienstpflicht als nicht hilfreich für die Personalgewinnung der Bundeswehr bezeichnet. „Für mich ist das keine Option“, sagte Lambrecht dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Mittwochausgaben).

„Das würde beim Personalaufwuchs akut nicht helfen. Wenn es ohnehin nur um ein halbes Jahr geht, bekomme ich in diesem kurzen Zeitraum niemanden so ausgebildet, wie es die Bundeswehr braucht. Dafür müsste eine Dienstpflicht ein Jahr dauern.“ Ein Pflichtdienst würde die Bundeswehr zudem vor organisatorische Probleme stellen. „Die Bundeswehr hat aktuell gar nicht die Infrastruktur, jedes Jahr Hunderttausende junge Menschen in ein Pflichtjahr zu nehmen.“ Die Bundeswehr werbe stattdessen für sich als guter und sicherer Arbeitgeber. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte die Einführung einer Dienstpflicht vor einigen Wochen vorgeschlagen.

Foto: Bundeswehrsoldaten fahren Bahn, über dts Nachrichtenagentur