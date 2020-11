Verwaltungschef: Georgia wird Stimmen neu auszählen

Georgia wird die Stimmen für die Präsidentschaftswahlen neu auszählen. „With a margin that small, there will be a recount in Georgia“, sagte der Verwaltungschef von Georgia, Brad Raffensberger, am Freitag um etwa 16:40 Uhr deutscher Zeit. In dem Bundesstaat wird laut mehreren US-Medien aktuell Herausforderer Joe Biden vorne gesehen, allerdings nur hauchdünn mit ungefähr 1.000 Stimmen vor US-Präsident Donald Trump nach 99 Prozent ausgezählter Stimmen.

Lagerung von Stimmzetteln nach US-Wahl 2020, über dts Nachrichtenagentur

Trump braucht Georgia, Pennsylvania, North Carolina und Nevada, um noch Chancen auf den Wahlsieg zu haben, liegt aber aktuell nur in North Carolina in Front, so die Prognosen. Der Republikaner hatte wiederholt behauptet, wenn man die „legalen Stimmen“ zähle, würde er leicht die Präsidentschaftswahl gewinnen, wenn man die „illegalen Stimmen“ zähle, könne die Wahl „gestohlen“ werden.