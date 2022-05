Verwirrung um Corona-Tests – Habeck bricht Quarantäne ab

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bricht seine erst am Freitag begonnene Corona-Quarantäne wieder ab. Ab Montag werde er alle geplanten Termine wahrnehmen, sagte eine Sprecherin seines Ministeriums am Sonntag. Nach drei positiven Corona-Schnelltests am Freitagvormittag soll ein direkt darauffolgender PCR-Test ein negatives Ergebnis erbracht haben.

Robert Habeck, über dts Nachrichtenagentur

„Auch ein zweiter PCR-Test auf das Coronavirus am Wochenende bestätigte das negative Ergebnis“, sagte die Sprecherin. Der Minister hatte sich am Freitag in Isolation begeben und diese vorsorglich bis zum Vorliegen des zweiten PCR-Test-Ergebnisses aufrechterhalten. „Nun nimmt er seine Arbeit wieder in vollem Umfang auf und wird am Montagnachmittag auch am Sondertreffen der EU-Energieminister und -ministerinnen in Brüssel teilnehmen“, hieß es.