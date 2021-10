Veterinäramt Augsburg macht auf Verstöße gegen das Qualzuchtverbot aufmerksam

Zu den Aufgaben des Veterinäramtes der Stadt Augsburg gehört auch die Überwachung und Ahndung von Verstößen gegen das Qualzuchtverbot. Um die Öffentlichkeit auf dieses Problem aufmerksam zu machen, beschreibt Amtsleiterin Dr. Felicitas Allmann am Beispiel der Katzenrasse Scottish Fold, was ein Tier erleidet, wenn gegen das Qualzuchtverbot verstoßen wird.

„Die Katzen sehen auf den ersten Blick niedlich aus, weil die kleinen, nach vorne gerichteten Faltohren das Gesicht und die Kulleraugen größer erscheinen lassen. Ursache für die geknickten Ohren ist eine vererbte Störung in der Knorpelentwicklung, die sich auf die Gelenkknorpel und das Knochenwachstum des gesamten Katzenkörpers auswirkt. Die Folge sind extrem schmerzhafte Deformationen des Skelettsystems. Dies alles ist nach außen hin natürlich nicht erkennbar“, so die Tierärztin.

Tränende Augen, Entzündungen, Zahlfehlstellungen

Ohrenentzündungen, tränende Augen, Verengungen in der Nase, Bindehautentzündungen und Fehlstellungen der Zähne sind nur einige Beispiele von Problemen, die bei der Katzenrasse Scottish Fold vermehrt auftreten. Aus diesem Grund dürfen sie auch nicht gezüchtet werden. Kreuzungen mit anderen Rassen sind ebenfalls aus gutem Grund verboten, da die Nachkommen – auch wenn sie normal aussehen – den Gendefekt in sich tragen können. Wie Dr. Allmann ausführt, werden trotz des allgemein anerkannten Zuchtverbotes immer wieder Scottish Fold Katzen und Kreuzungen daraus auf diversen Plattformen – vorwiegend im Internet – zum Kauf angeboten. Das Veterinäramt Augsburg verfolgt diese Verstöße gegen das Qualzuchtverbot mit Nachdruck. Auch Umweltreferent Reiner Erben appelliert dringend an alle Katzenliebhaberinnen und – liebhaber: „Kaufen Sie keine Katzen mit Faltohren und falls Sie eine solche besitzen, lassen Sie sie kastrieren und züchten Sie nicht mit ihr. Nur auf diese Weise können Sie dauerhaft Tierleid verhindern.“

Tierschutzgesetz regelt das Qualzuchtverbot

Grundlage für das Verbot von Qualzuchten ist § 11 b des Tierschutzgesetzes. Danach ist die Zucht von Tieren verboten, bei denen als Folge der Zucht Körperteile für den artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich oder umgestaltet sind und dadurch Schmerzen, Leiden oder Schäden entstehen. Falt- oder Knickohrkatzen, wie diese Rasse auch genannt wird, gelten deshalb als Qualzucht.

„Die Katze erleidet dauerhaften Schaden“

„Wegen der massiven Knochenveränderungen sind Scottish Fold Katzen früher oder später nicht mehr in der Lage, sich schmerzfrei zu bewegen. Den behandelnden Tierärzten bleibt oftmals nur noch der Rat an die Besitzer, das Leiden der Tiere zu beenden und sie einschläfern zu lassen“, so Dr. Allmann. „Auch, wenn sich derGendefekt von außen erkennbar „nur“ anhand der missgebildeten Ohren zeigt, bedeutet dies enormes Leid. Denn gerade Ohren haben bei Katzen eine wichtige Kommunikationsfunktion. Sie nutzen ihre Ohren, um Erregung auszudrücken, signalisieren Aufmerksamkeit, aber auch Abwehr und Aggression. Bei abgeknickten Ohren ist dieses Ausdrucksverhalten nicht mehr möglich. Die Scottish Fold Katze wirkt daher auf Artgenossen wie ein Tier mit ängstlich aggressiver Stimmung. Da der artgemäße Gebrauch der untypisch gefalteten Ohren nicht mehr gegeben ist und die Kommunikation beeinträchtigt, wird den Tieren durch diese Zucht ein dauerhafter Schaden zugefügt“, erläutert die Veterinäramtsleiterin.