VfL Günzburg Handball will sich gegen Drittligaabsteiger Bayreuth von besserer Seite zeigen

Am Samstag um 19.30 Uhr ist es endlich so weit. Die Günzburger Handballfamilie hat ihren Treffpunkt zurück: Die 1. Männermannschaft des VfL Günzburg lädt zum ersten Heimspiel. Gast wird kein Geringerer sein als der 3. Liga-Absteiger HaSpO Bayreuth.

Während der VfL Günzburg nach dem Aufstieg in die 3. Liga sein Konzept komplett über den Haufen warf, blieben die Oberfranken ihrer Linie treu. Weiterhin bauten sie auf ihre starke Jugendarbeit und ihr großes Plus: Universitätsstadt. Ein Privileg, das die schwäbische Kleinstadt Günzburg aus vielen Gründen nicht als Standort aufwertet. HaSpo ist eine Studentenmannschaft, das hat auch Nachteile wie z.B. die Fluktuation nach Studienende.

Die Bayreuther und Günzburger stiegen zeitgleich in den ersten Coronawirren ziemlich punktgleich auf. Der VfL musste sang- und klanglos nach zwei Spielzeiten den Rückzug in die bayerische Oberliga antreten, HaSpO blieb ein Jahr länger, gehörte aber zu den positiven Überraschungen im semi-professionellen 3- Liga-Bereich und hätte den Klassenverbleib durchaus verdient gehabt. Wegen vieler Verletzungen gelangen in der letzten Hinrunde nur drei Punkte, in der Rückrundentabelle wurden die Schützlinge von Trainer Mathias Bracher dann vollzählig Zweiter. Das bedeutete Abstiegsrelegation. In einem hoch dramatischen Finish fehlten dann zum Klassenverbleib ganze zwei Törchen im direkten Vergleich. Insgesamt wurden in der 3. Liga 45 zu 45 Punkte erreicht. Ein bitterer Abstieg.

Vielleicht kam er aber auch zum richtigen Zeitpunkt denkt manch Verantwortlicher in der Wagnerstadt, verließen doch sechs wichtige Stammspieler zum Studienabschluss ihr Intermezzo Bayreuth. Neue Nachwuchsspieler und Studienanfänger wurden ins Team integriert. Der Kader ist riesig. Man ist nicht nur in Nordbayern gespannt wie sich das neue Team schlägt. Der erste Spieltag verlief vielversprechend. In einer wahren Tempohatz wurde der hoch gehandelte TSV Lohr mit 31:22 nach Hause geschickt. Vieles sah wie früher aus, z.B. die sehr offensive Deckung, die hohe Geschwindigkeit erinnerte an 3. Liga und im Angriff scheinen die vielen Neuzugänge bereits prächtig integriert. Mit HaSpo wird im Meisterschaftsrennen zu rechnen sein.

Deutlich schlechter lief es beim VfL. Mit 33:25 kam er in der Coburger (Handball)Veste unter die Räder. Die Überlegenheit der Gastgeber musste am Ende neidlos anerkannt werden, die Umstellung auf Wettkampfbetrieb gelang einfach noch nicht. Das kommt vor und ist abgehackt. Nun möchte sich die Mannschaft in neuen Trikots von ihrer schönsten Seite zeigen. Groß ist die Vorfreude. Das Ambiente wird stimmen. Heimspieltage sind Familienfeste für die große Günzburger Handballgemeinschaft. Die Damenmannschaft bietet Sekt und Lillet an, die Handballkids backen Waffeln, das Frisbeespiel gibt es zum Halbzeitspaß und Jakob Hermann kann zwar noch nicht mitspielen, übernimmt aber das Tippspiel. Vielleicht lässt er sich ja einen Hinweis zum Ausgang der Begegnung entlocken, schließlich kennt er beide Mannschaften gut.