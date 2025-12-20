Newsletter
1 Min.Lesezeit

VfL Wolfsburg befördert Daniel Bauer zum Cheftrainer

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Daniel Bauer bleibt Cheftrainer des VfL Wolfsburg. Der 43-Jährige, der den Posten am 9. November nach der Trennung von Paul Simonis übernommen hatte, erhielt bei den Grün-Weißen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, wie der Verein am Samstag mitteilte. Unter seiner Leitung stabilisierten sich die Wölfe und holten aus den vergangenen vier Spielen sieben Punkte.

Vfl Wolfsburg Befördert Daniel Bauer Zum CheftrainerFans des VfL Wolfsburg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

VfL-Geschäftsführer Sport Peter Christiansen sagte, Bauer habe die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und nicht nur stabilisiert, sondern auch weiterentwickelt. Er habe es geschafft, eine starke Einheit zu formen und neues Leben in das Team zu bringen. Für den Verein sei es wichtig gewesen, zunächst die sportliche Leitung neu aufzustellen und anschließend eine fundierte Entscheidung über die Trainerposition zu treffen. VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler ergänzte, die Leistungen auf dem Platz und die Ergebnisse sprächen für sich. Man sei überzeugt, dass Bauer der richtige Mann sei, um den bestmöglichen sportlichen Erfolg in dieser Saison und darüber hinaus zu erreichen.

Bauer selbst zeigte sich dankbar für das Vertrauen des Vereins. Er sagte, die Mannschaft habe in den vergangenen Wochen enorm gut gearbeitet und ihr Potenzial gezeigt. Nun gehe es darum, diesen Weg mit Klarheit, Leidenschaft und Zusammenhalt konsequent weiterzugehen. Bauer ist seit 2016 beim VfL Wolfsburg tätig und wird im Januar 2026 den DFB-Lehrgang zum Erwerb der Pro-Lizenz beginnen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

