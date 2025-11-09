Newsletter
Sonntag, November 9, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

VfL Wolfsburg trennt sich von Cheftrainer Simonis

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der VfL Wolfsburg trennt sich wohl mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Paul Simonis. Die Entscheidung sei nach der 1:2-Niederlage bei Werder Bremen am Freitag gefallen, berichten am Sonntag mehrere Medien übereinstimmend. Die Suche nach einem Nachfolger soll bereits laufen.

Vfl Wolfsburg Trennt Sich Von Cheftrainer SimonisFans des VfL Wolfsburg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Niederländer Simonis war erst seit Juli Cheftrainer beim VfL Wolfsburg. Zuvor war er in der niederländischen Eredivisie tätig. Mit den Wölfen erwischte er einen schwachen Start. Der Klub steht nach zehn Spielen mit nur acht Punkten auf dem 14. Tabellenplatz. Von den Europapokalträumen sind die Niedersachsen damit weiter entfernt.

Ob der Verein im nächsten Ligaspiel nach der Länderspielpause am 22. November gegen Bayer Leverkusen bereits mit dem neuen Trainer an der Seitenlinie antritt, ist noch unklar.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel