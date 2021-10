Video und Fotos zur Einstimmung: So cool sind die Light Nights in Augsburg

Die Augsburger Innenstadt steht mit ihrer Geschichte, Architektur sowie ihren Angeboten von Kultur bis Shopping schon immer in einem ganz besonderen Licht. Die Light Nights Augsburg rücken diese besondere Vielfalt vom 22. bis 24. Oktober einmal mehr ins Rampenlicht. Drei Tage lang tauchen Illuminationen und Animationen Fassaden, Fußwege, Bäume und Mauern rund um den Rathausplatz in ein ganz besonderes Licht und verwandeln so die City in ein außergewöhnliches Freiluftkunstwerk, in dem Geschichte, Kunst, Zeit und Raum allein durch Licht auf einzigartige Weise mit einander verschmelzen. Bereits 2019 hatte dieses Spektakel in der Innenstadt stattgefunden. Wir lassen sie noch einmal in die Light Nights eintauchen.

1 von 48