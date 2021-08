Videos zeigen dramatische Szenen am Flughafen von Kabul

Nachdem die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen haben, haben offenbar über tausend Menschen versucht, am Flughafen in Kabul einen Evakuierungsflug zu erwischen. Auf dramatischen Bildern war zu sehen, wie Menschen neben einer rollenden Boeing C-17 des US-Militärs herlaufen und auf die Tragflächen klettern. Auf weiteren Videos ist zu sehen, wie Apache-Kampfhubschrauber vor einem Militärtransporter herfliegen, um die Menschen zu vertreiben.

Ein ebenfalls in sozialen Netzwerken verbreitetes Video soll zeigen, wie Menschen von einem startenden Flugzeug herunterfallen. Die Echtheit der Videos konnte zunächst nicht überprüft werden. Das US-Militär räumte jedoch ein, dass am Flughafen Warnschüsse abgegeben worden seien.

Aus Deutschland sind unterdessen ebenfalls drei Maschinen unterwegs, um Menschen aus Afghanistan auszufliegen. Eines der Flugzeuge setzte am Mittag zur Zwischenlandung in Baku in Aserbaidschan an.