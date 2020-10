Viele Spiele in kurzer Zeit | Ein enger Oberligaspielplan für die Memmingen Indians

Der Deutsche Eishockey-Bund hat am Dienstag den Spielplan für die Oberliga-Süd veröffentlicht. Die Indians treffen zuerst in einer Einfachrunde auf ihre Konkurrenten. Anschließend geht es in der Meister- und Verzahnungsrunde weiter.

Viele Spiele in kurzer Zeit, darauf dürfen sich die Memminger Eishockeyfreunde in diesem Winter einstellen, sofern die Entwicklungen rund um Corona es zulassen. Die Indians treten in der Hauptrunde vom 9. November bis zum 17. Januar gegen jedes Team zweimal an (ein Heim- sowie Auswärtsspiel), anschließend folgen Meister- oder Verzahnungsrunde mit Playoffs.

Den gesamten Spielplan finden Sie hier:

06.11.2020 Freitag 20:00 ECDC Memmingen – EC Peiting

08.11.2020 Sonntag 18:00 Eisbären Regensburg – ECDC Memmingen

13.11.2020 Freitag 20:00 ECDC Memmingen – EHF Passau Black Hawks

15.11.2020 Sonntag 18:00 SC Riessersee – ECDC Memmingen

17.11.2020 Dienstag 19:30 Starbulls Rosenheim – ECDC Memmingen

20.11.2020 Freitag 20:00 ECDC Memmingen – HC Landsberg Riverkings

22.11.2020 Sonntag 18:30 Blue Devils Weiden – ECDC Memmingen

27.11.2020 Freitag ECDC Memmingen Indians Frei

29.11.2020 Sonntag 18:45 Deggendorfer SC – ECDC Memmingen Indians

01.12.2020 Dienstag 20:00 ECDC Memmingen – Starbulls Rosenheim

04.12.2020 Freitag 20:00 ECDC Memmingen – EV Füssen

06.12.2020 Sonntag 18:00 EV Lindau Islanders – ECDC Memmingen

11.12.2020 Freitag 20:00 ECDC Memmingen – Eisbären Regensburg

13.12.2020 Sonntag 18:00 EC Peiting – ECDC Memmingen

18.12.2020 Freitag 20:00 Selber Wölfe – ECDC Memmingen

20.12.2020 Sonntag 18:30 EHF Passau Black Hawks – ECDC Memmingen

23.12.2020 Mittwoch 20:00 ECDC Memmingen – SC Riessersee

26.12.2020 Samstag 18:00 ECDC Memmingen – Deggendorfer SC

28.12.2020 Montag 20:00 Höchstadter EC – ECDC Memmingen

30.12.2020 Mittwoch 20:00 ECDC Memmingen – Blue Devils Weiden

03.01.2021 Sonntag Frei ECDC Memmingen

06.01.2021 Mittwoch 18:00 ECDC Memmingen – Selber Wölfe

08.01.2021 Freitag 20:00 HC Landsberg Riverkings – ECDC Memmingen

10.01.2021 Sonntag 18:00 ECDC Memmingen – Höchstadter EC

15.01.2021 Freitag 20:00 ECDC Memmingen – EV Lindau Islanders

17.01.2021 Sonntag 18:00 EV Füssen – ECDC Memmingen

Testspiel gegen Bad Tölz entfällt

Eine kurzfristige Änderung gab es außerdem beim Vorbereitungsprogramm des ECDC Memmingen. Die Indians werden am Sonntag nun doch nicht in Bad Tölz zum Test antreten. Voraussetzung für ein Gastspiel beim Zweitligisten war ein aktueller Corona-Test sämtlicher Spieler und Betreuer der Indians. Aufgrund der angespannten Lage rund um Memmingen mit vielen Fallzahlen und hohem Testaufkommen, hat sich der Verein dazu entschlossen keine unnötigen Testkapazitäten in Anspruch zu nehmen.

Auch hinsichtlich weiterer Aspekte stellte sich dies als nicht durchführbar heraus. Durch eine Testung in dieser Größenordnung wären den Indians Kosten in vierstelliger Höhe entstanden. “Das ist in dieser Zeit wegen einem Auswärts-Testspiel für uns nicht machbar”, so die Aussage der Sportlichen Leitung.

mfr