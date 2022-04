„Vieles richtig gemacht“ | Die Stimmen zum Heimsieg des FC Augsburg gegen Wolfsburg

Der Auftakt in „Wochen der Wahrheit“ ist dem FC Augsburg gelungen. Nach einer konzentrierten Leistung feierten die Schwaben einen hochverdienten 3:0 Heimsieg über Wolfsburg. Drei wichtige Punkte im Abstiegskampf wandern auf die Habenseite. Das hatten die Beteiligten nach der Partie dazu zu sagen.

Mads Pedersen: „Wir haben heute vieles richtig gemacht. Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir waren sehr selbstbewusst, standen in der Defensive sehr kompakt und haben die Räume gut genutzt. Entscheidend war, dass wir heute die Tore gemacht haben. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft nicht nur mit harter Arbeit, sondern auch mit einem Tor helfen konnte. Am Mittwoch gegen Mainz müssen wir wieder alles in die Waagschale werfen.“

Ricardo Pepi: „Wir haben heute ein richtig gutes Spiel gezeigt, unsere Fans waren auch unglaublich und haben uns nach vorne gepeitscht. Wir sind sehr froh über die drei Punkte, aber unser voller Fokus liegt jetzt gleich auf dem wichtigen Spiel unter der Woche gegen Mainz, bei dem wir unbedingt nachlegen wollen.“

Florian Niederlechner: „Ich habe schon oft gesagt, was für ein wichtiger Faktor unsere Fans sind. Ohne Fans fehlt einfach ein wichtiger Teil. Sie haben uns von Anfang an nach vorne gepeitscht. Ein besserer Start geht gar nicht. Wolfsburg hat kein schlechtes Spiel gemacht, aber wir waren effizienter. Genauso musst du zuhause auftreten im Abstiegskampf. Das muss uns viel Selbstvertrauen geben für Mittwoch. Wenn wir da so auftreten, werden wir auch dort gewinnen.“

Markus Weinzierl (Trainer Augsburg): „Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht und haben verdient gewonnen. Wir waren mutig, aktiv und sind mit hoher Intensität angelaufen. Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben in der zweiten Hälfte das zweite und dritte Tor wunderbar oben draufgesetzt. Mit den Fans Rücken spielen die Jungs befreiter und mit mehr Mumm, das hat sich heute ausgezeichnet. Auch wenn wir Ausfälle haben, haben wir trotzdem eine gute Mannschaft. Das hat man heute gesehen. Trotzdem ist es eine schwere Saison auf allen Ebenen, auch mit Rückschlägen. Man hat heute auch wieder gesehen, welchen Faktor die Fans für uns ausmachen!“

Jörg Schmadtke (Mangager Wolfsburg): „Wir sind nicht gut ins Spiel gestartet. Danach haben wir das Spiel offener gestalten können, aber auch nicht so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Wir waren nicht so stabil in der Defensive, haben nicht so viel wegverteidigt und haben nicht so viel Druck auf den Gegner bekommen. Letztendlich waren wir in den Strafräumen unterlegen, deswegen geht der Sieg in Ordnung.“