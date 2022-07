Mit der RackStation RS422+ hat der NAS-Hersteller Synology ein kompaktes Speichersystem für den Einsatz in kleinen Unternehmen oder im Home-Office vorgestellt. Wir haben uns das Gerät etwas näher für sie angesehen.

NAS (Network Attached Storages) sind sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich nicht mehr wegzudenken: Denn Sie bieten deutlich mehr Flexibilität, Zugriffsmöglichkeiten und Sicherheit als externe Festplatten und lassen in Sachen Performance jeden Cloud-Anbieter alt aussehen. Einsteigersysteme mit nur Platz für eine Festplatte sind bereits ab 200 Euro zu haben. Zur Absicherung gegen einen möglichen Festplattenschaden und Datenverlust sind Systeme mit mindestens zwei Festplatten aber die bessere Wahl, da sich hier die Daten automatisch spiegeln lassen.

Das RS 422+ besitzt gleich Platz für bis zur vier Festplatten (2,5 und 3,5 Zoll) und ist ein sogenanntes Rack-NAS für den Einbau in Netzwerkschränke, wie sie immer häufiger auch in kleinen Firmen und sogar Privathaushalten zu finden sind.

Der Vorteil an einer Rackmontage ist zum einen der bessere Überblick über die Technik, die guten Anschlussmöglichkeiten an weitere Hardwarekomponenten (Switch & Co) und die Möglichkeit, auch bei einem Stromausfall über eine verbaute Notstromversorgung (USV) auf die Daten zugreifen zu können. Durch die vier nebeneinander liegenden Festplatten-Einschüben ist das RS 422+ extrem flach und belegt nur eine Reihe im Netzwerkschrank (1HE-Gehäuse).

Die Bedienung der RS 422+ lässt dank des Synology DiskStation Managers (DSM), einer webbasierten Benutzeroberfläche, sowohl für Einsteiger als auch IT-Profis keine Wünsche offen. Der Einrichtungsassistent erkannte sogar den Adhoc-Einbau der beiden Festplatten aus unserem schon etwas älteren DS213J-NAS, führte automatisch ein Upgrade durch und schon waren alle Daten wieder verfügbar. Einfacher geht es kaum und auch die Perfomancezuwachs beim Zugriff auf große Dateien war trotz der verbauten älteren Seagate Festplatten deutlich zu spüren. Angegeben wird eine Leistung von über 590 MB/s beim sequenziellen Lesen und 521 MB/s beim sequenziellen Schreiben.

Dafür sorgt in der RS422+ ein AMD-Ryzen-R1600-Dual-Core Prozessor mit vier Threads (2,6 GHz, max. Boost 3,1 GHz und seinem Arbeitsspeicher von 2 GB DDR4-ECC-RAM zum Einsatz. An Laufwerken können entweder vier 3,5-Zoll-SATA-HDDs oder vier 2,5-Zoll-SATA-SSDs verbaut werden. Zudem steht ein USB-3.2-Gen-1-Port zur Verfügung. Das Gerät verfügt über zwei eingebaute 1GbE-Port und ist per Netzwerk-Upgrade-Modul E10G22-T1-Mini einfach erweiterbar auf 10GbE.

Für die RackStation RS422+ stehen unzählige Anwendungen über den DSM zur Verfügung, die Arbeit erleichtern (Dateisynchronisierung, Cloud-Sync, Backups) und andere Systeme (z.B. Festplattenrecorder zur Videoüberwachung) überflüssig machen. Die App Synology Surveillance Station macht aus der RS422+ einen NVR-Recorder mit bis zu 40 IP-Kameras und ist mit nahezu allen Kamerasystemen kompatibel.

Fazit: Viel NAS fürs Geld

Mit der RS422+ erhalten kleinere Firmen und ambitionierte Privatanwender für aktuell ca. 700 Euro richtig viel NAS für ihr Geld. Technik, Performance und das einzigartige Disk Station Manager-Betriebssystem in seiner neuesten Version machen richtig viel Spaß und ermöglichen auch NAS-Einsteigern einen leichten Einstieg.Und wer kein Modell für die Rackmontage benötigt, dem sei die DS420+ empfohlen.

Alle Bilder zur RackStation RS422+ 1 von 9

Technische Daten im Detail