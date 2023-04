Vier Augsburger Boote qualifizieren sich für Wildwasser-Heim-WM auf dem Eiskanal

Die Wildwasser-WM auf dem Eiskanal wirft ihre Schatten voraus. Vier Augsburger Boote haben sich für die Veranstaltung auf dem Olympiakanal/Eiskanal in Augsburg qualifziert.

Nicht nur Kanuslalom DKV Sichtungswettkämpfe stehen derzeit im Fokus, nein auch die Wildwasser Rennsportler waren in der Sichtungsphase. Im Gegensatz zum Kanuslalom haben die Wildwasser Rennsportlerinnen und Sportler keine Tore zu befahren, sondern müssen im Wildwasser so schnell wie möglich ins Ziel kommen. Das sieht einfacher aus, als es ist, denn sieht man die schmal geschnittenen kippeligen Boote an, dann kann es ganz schön schnell kritisch werden. Gerade auf dem Olympiakanal in Augsburg – dort pumpt das Wasser ständig und Kehren und Wirbel sind reichlich vorhanden. Die Waschmaschine ist schon die erste Herausforderung, dann die Walzen nach der Bogenbrücke und unten beim Karussell wird es wieder spannend, ob der Kanute die Ideallinie trifft oder ob ihn die Strömung aus der Ideallinie drängt. All dieses kostet Zeit.

Nach dem Lehrgang letzte Woche in Augsburg, inclusive einer internen DKV Sichtung, um die WW Sprintteilnehmerinnen und Teilnehmer für die WM in Augsburg zu ermitteln, wurden am Dienstag die Nominierung bekannt gegeben. Von den Kanu Schwaben Augsburg werden Boote in vier Disziplinen bei der Heim-WM an den Start gehen dürfen.

Canadier Einer Herren Normen Weber – Canadier Zweier Herren Tim Heilinger / Normen Weber

Kajak Einer Damen Sabine Füsser – Canadier Einer Damen Sabrina Barm

Aber auch bei der Europameisterschaft in Skopje /Mazedonien sind die Wildwasser Rennsportler aus Augsburg mit Sabine Füsser, Normen Weber, Tim Heilinger-Normen Weber am Start, genauso wie bei den Weltcups.

Nominierungsvorschlag der Ressortleitung Wildwasserrennsport zur Sprint WM Augsburg 2023

Zur Nominierung vorgeschlagen:

Herren K1

Yannic Lemmen

Björn Beerschwenger

Marcel Blum

Joshua Piaskowski

Herren C1

Normen Weber/Kanu Schwaben

Ole Schwarz

Janosch Sülzer

Tim Heilinger

Herren C2

Tim Heiliger / Normen Weber /Kanu Schwaben

Roman Wirtz / Janosch Sülzer

Moritz Lipperheide / Ole Schwarz

Damen K1

Jil Sophie Eckert

Sabine Füsser / Kanu Schwaben

Birgit Simon

Christina Massini

Damen Canadier

Sabrina Barm / Kanu Schwaben

Franziska Gawehn

Lea-Sophie Barth

Die ICF Wildwasser Sprint Weltmeisterschaft findet am 10. und 11. Juni 2023 auf dem Eiskanal/Olympiakanal in Augsburg eine Woche nach dem ICF Kanuslalom Weltcup in Augsburg statt.

Marianne Stenglein/Dominik Mesch