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Vier FCA-Profis für die deutsche U 21 nominiert

Vier FCA-Profis für die deutsche U 21 nominiert
Anton Kade kehrt in den Kreis der U21-Nationalmannschaft zurück Foto: Kolbert press
Presse Augsburg
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Mit vier  Spielern ist der FC Augsburg in der deutschen U 21-Nationalmannschaft vertreten. Während Anton Kade in den Kader zurückkehrt, rückt Hennes Behrens aus dem Aufgebot der A-Nationalmannschaft nach. Mit dabei sind auch Ibrahimovic und Kömur, Banks muss verletzungsbedingt pausieren.

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U-21-Bundestrainer Antonio Di Salvo hat sein Aufgebot für die anstehende Länderspielphase bekannt gegeben. Dabei stehen auch vier Profis des FC Augsburg im Kader. Die deutsche Auswahl trifft nach der erfolgreichen EM-Qualifikation auf zwei starke Gegner.

Behrens rückt von der A-Auswahl nach

Anton Kade kehrt nach seiner Verletzungspause in die U 21 zurück. Linksverteidiger Hennes Behrens, der zuletzt erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert worden war und dort bereits sein Debüt gefeiert hatte, stößt ebenfalls zum Team von Di Salvo. Auch Mert Kömür und Arijon Ibrahimovic zählen wieder zum Aufgebot. Damit sammeln gleich vier FCA-Spieler weitere internationale Erfahrung.

Nicht dabei ist dagegen Noahkai Banks. Der Augsburger Verteidiger fehlt verletzungsbedingt und kann ebenso wie fünf weitere Spieler nicht auflaufen.

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Härtetests gegen Belgien und Kroatien

Die deutsche U 21 bestreitet zunächst am Freitag, 13. November, ein Heimspiel gegen Belgien in Essen. Am Dienstag, 17. November, folgt die Auswärtspartie gegen Kroatien in Rijeka. Beide Begegnungen beginnen um 18 Uhr und werden live bei ProSieben MAXX und Joyn übertragen.

“Wir wollen diese beiden Spiele nutzen, um zu schauen, auf welchem Leistungsniveau wir uns im Vergleich mit solch starken Gegner bewegen”, sagt Di Salvo. “Auf dem Weg zur EM im nächsten Sommer ist das der nächste Schritt für unsere Mannschaft. Dazu gehört auch, dass wir auf diesem hohen Niveau unsere Abläufe weiter verbessern möchten, damit die Mannschaft weiter zusammenwächst.”

Die Europameisterschaft findet vom 16. Juni bis 3. Juli 2027 in Albanien und Serbien statt. Die Gruppenauslosung ist für den 26. November in Belgrad angesetzt.

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