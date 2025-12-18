Vier Festnahmen in München wegen großem Kokainhandel – Waffen und Bargeld sichergestellt

Die Polizei in München hat am 11. Dezember 2025 vier Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, in der Stadt mit Kokain zu handeln. Die Ermittlungen wurden vom Kommissariat 82 des Polizeipräsidiums München eingeleitet, nachdem Hinweise auf den illegalen Drogenhandel vorlagen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um drei albanische Staatsangehörige und einen mazedonischen Staatsangehörigen, alle mit Wohnsitz in München.

Durchsuchungen führen zur Sicherstellung von Drogen und Waffen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I wurden Durchsuchungsbeschlüsse für mehrere Wohnadressen im Stadtgebiet erlassen. Während der Durchsuchungen wurde eine beträchtliche Menge Kokain sowie Bargeld beschlagnahmt. Zudem fanden die Beamten eine scharfe Schusswaffe, Munition und eine Machete. Alle vier Tatverdächtigen wurden ohne Widerstand festgenommen.

Untersuchungshaft für die Tatverdächtigen

Am folgenden Tag wurden die Festgenommenen einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ. Die Verdächtigen befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen werden weitergeführt, um das volle Ausmaß des Drogenhandels aufzudecken.

Eine ältere Dame aus Putzbrunn fiel am 17. Dezember 2025 einem sogenannten “Schockanruf” zum Opfer. Eine Frau, die sich als Ärztin ausgab, meldete sich telefonisch bei der über 80-Jährigen und behauptete, ein Familienmitglied benötige dringend teure Medikamente. Die Seniorin übergab daraufhin Bargeld in Höhe von mehreren zehntausend Euro an einen unbekannten Kurier vor ihrer Haustür.

Beschreibung des Täters

Der Abholer wird als etwa 40 Jahre alt, 180 cm groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er hat braune Haare, ein europäisches Erscheinungsbild und einen hinkenden Gang. Zeugen werden dringend gebeten, verdächtige Beobachtungen in der Gegend um die Ottobrunner, Oedenstockacher, und Neubiberger Straße zu melden.

Polizei bittet um Mithilfe der Öffentlichkeit

Die Polizeiinspektion 61 führt die Ermittlungen und bittet Anwohner, ihre Überwachungskameraaufnahmen zu überprüfen. Hinweise können rund um die Uhr an das Polizeipräsidium München oder jede Polizeidienststelle gegeben werden.

Am 31. Oktober 2025 führten Unachtsamkeit und Hektik zu einem Unfall an der U-Bahnstation Marienplatz in München. Eine überfüllte Rolltreppe wurde der Schauplatz eines Sturzes, bei dem eine 40-jährige Passagierin aus dem Gleichgewicht gebracht wurde. Der mutmaßliche Verursacher, ein Mann, der die Rolltreppe hinunterrannte, setzte seinen Weg fort, ohne den Vorfall zu bemerken.

Mehrere Verletzte bei Rolltreppenunfall

Durch den Sturz der Frau wurden vier weitere Personen zu Boden gerissen, die alle mit leichten Verletzungen davonkamen. Eine der Betroffenen begab sich selbständig in ärztliche Behandlung, während die anderen ins Krankenhaus gebracht wurden. Die Ermittlungen zu dem Vorfall führt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um Hinweise von Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Informationen zum Unfallhergang geben können. Hinweise nimmt das Unfallkommando der Münchner Verkehrspolizei entgegen.

Ein gastronomischer Betrieb in der Ludwigsvorstadt/Isarvorstadt wurde am 17. Dezember 2025 Ziel eines Einbruchs. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über einen Seiteneingang und entwendeten aus einem aufgebrochenen Tresor mehrere tausend Euro.

Zeugenaufruf nach Einbruch

Die Betreiber entdeckten den Einbruch und informierten umgehend die Polizei. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 52, das dringend Zeugen sucht.

Täterbeschreibung veröffentlicht

Anhand von Videoaufnahmen werden die Täter als Männer Mitte 20 mit osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Genaue Beschreibungen werden von der Polizei für die weiteren Ermittlungen genutzt, und die Bevölkerung wird gebeten, jede verdächtige Beobachtung zu melden.

Nach einer intensiven Suche konnte ein 25-jähriger Vermisster am 17. Dezember 2025 in einem Waldstück bei Geißelgasteig gefunden werden. Zunächst im Bereich des Klinikums Harlaching gemeldet, führte eine groß angelegte Suchaktion unter Einsatz von Hunden, Drohnen und Polizeikräften zum Erfolg.

Mit der Wärmebilddrohne gefunden

Der Einsatz einer Wärmebilddrohne half, den unterkühlten jungen Mann zu lokalisieren und zu sichern. Nach seiner medizinischen Erstversorgung wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Ein tragischer Vorfall ereignete sich in der Nacht vom 15. auf den 16. Dezember 2025 in einem Hotel im Landkreis München. Ein 16-jähriger Jugendlicher starb mutmaßlich an den Folgen einer Drogenintoxikation, nachdem er an einer Party teilgenommen hatte, bei der Betäubungsmittel und Alkohol konsumiert wurden.

Mehrere Jugendliche betroffen

Zwei weitere Personen im Alter von 16 und 18 Jahren mussten aufgrund von Mischintoxikationen im Krankenhaus behandelt werden. Die Herkunft der Drogen und die genauen Umstände des Todes sind bislang unklar.

Ermittlungen laufen

Die Polizei München ermittelt wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Ermittler des Kommissariats 12 stehen in Kontakt mit betroffenen Familien und Zeugen, um die tragischen Ereignisse vollständig aufzuklären.