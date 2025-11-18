Vier Jugendliche nach Explosion in Bad Reichenhall festgenommen: Ermittlungen wegen Sprengstoffvorfall und Körperverletzung

Am Abend des 15. Oktober 2025 ereignete sich in Bad Reichenhall eine Explosion, bei der ein 28-jähriger Polizeibeamter verletzt wurde. Die Explosion wurde durch eine präparierte PET-Flasche ausgelöst, als die Polizei auf Störungen bei einer Versammlung in der Rosengasse reagierte. Der verletzte Beamte ist derzeit nicht dienstfähig.

Ermittlungen gegen vier junge Verdächtige

Am 18. November 2025 konnte die Kriminalpolizei Traunstein vier junge Männer im Alter zwischen 16 und 18 Jahren festnehmen. Die Verdächtigen, darunter drei Deutsche und ein Ungar, stehen im dringenden Verdacht, für die Explosion verantwortlich zu sein. Nach richterlichen Beschlüssen wurden ihre Zimmer durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Zwei der Beschuldigten gestanden die Tat. Nach der Durchführung polizeilicher Maßnahmen wurden die jungen Männer wieder entlassen.

Fortdauernde Ermittlungen

Die Ermittlungen wegen Störung der Religionsausübung, Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und gefährlicher Körperverletzung laufen weiter. Zwei der zuvor anderswo aufgetretenen Verdächtigen, ein 15- und ein 18-jähriger Deutscher, stehen nicht im Zusammenhang mit dem Vorfall vom 15. Oktober, wurden jedoch im Zuge eines weiteren Vorfalls am 29. Oktober überprüft.