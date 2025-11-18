Vier Tote bei Frontalzusammenstoß auf B51 in Rheinland-Pfalz

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 51 zwischen Trier und Bitburg sind am Dienstagmorgen vier Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Trier stießen ein Lastwagen und ein Pkw gegen 9:40 Uhr frontal zusammen.

Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die drei Insassen des Pkw – ein 45-jähriger Mann, eine 42-jährige Frau und ein 7-jähriges Kind aus Bitburg – sowie der 53-jährige Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Trier-Saarburg verstarben noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache wird derzeit ermittelt, die Staatsanwaltschaft Trier hat ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Die B51 bleibt voraussichtlich bis in den späten Nachmittag gesperrt. Für Angehörige der Opfer wurde im Gemeindehaus in Newel eine Anlaufstelle eingerichtet. An den Rettungsarbeiten waren zahlreiche Feuerwehren, Rettungsdienste und Polizeieinheiten aus der Region beteiligt.