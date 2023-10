Viermal Samstagnachmittag und eine Sonntagsspätschicht – FC Augsburg-Spiele terminiert

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Donnerstagmittag die Spieltage 9 bis 13 zeitgenau terminiert. Nach zunächst vier Samstagsspielen in Folge trifft der FC Augsburg am 13. Spieltag erst spätsonntags auf Eintracht Frankfurt.

Sowohl die Heimspiele gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 28. Oktober, 15.30 Uhr) und die TSG Hoffenheim (Samstag, 11. November, 15.30 Uhr) als auch die Auswärtsspiele beim 1. FC Köln (Samstag, 4. November, 15.30 Uhr) und beim 1. FC Union Berlin (Samstag, 25. November, 15.30 Uhr) finden an einem Samstag statt. Aus der Reihe fällt nur das Duell mit dem Conference-League-Teilnehmer aus Frankfurt, der am Sonntag, 3. Dezember, (19.30 Uhr) in der WWK ARENA zu Gast sein wird.