Vierter Neuzugang beim FV Illertissen – Regionalligist verpflichtet Angreifer aus Hennef

Der Illertisser Sportvorstand Karl Heinz Bachthaler kann eine weitere Neuverpflichtung für den Regionalligisten FV Illertissen melden.

Der 24jährige Japaner Kento Teranuma kommt vom Oberligisten FC Hennef 05, wo er in der Offensive eingesetzt wurde, 5 Treffer und 5 Assists vorwies. „Das wird kommende Saison, bei 20 Mannschaften, drei Festabsteigern und zwei Relegationsplätzen eine knüppelharte Saison. Da ist ein guter, ausgeglichener Kader unbedingt notwendig“, so Karl Heinz Bachthaler. Wenn man dann noch bedenke, dass zumindest eine Handvoll Teams unbedingt den Aufstieg anstreben, wisse man, was auf den FVI zukomme.