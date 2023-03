Vierter Sieg in Folge | FV Illertissen schlägt auch Schlusslicht Heimstetten

Vierter Sieg in Folge, der FV Illertissen ist auf dem besten Weg, den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern vorzeitig zu sichern. Am Samstag wurde der Tabellenletzte SV Heimstetten mit 2:0(1:0) bezwungen, der es wohl ganz schwer haben wird, die Klasse zu halten.









Es war die erwartet schwierige Aufgabe für die Illertisser, denn man hatte nie den Eindruck, dass die Gäste etwas verschenken wollten. Matchwinner bei den Illertissern war diesmal Darius Held, der nach zwei Standards jeweils goldrichtig stand, um beide Treffer zu erzielen. Das 1:0 gelang ihm bereits in der 21. Minute und das erlösende 2:0 in der 83. Minute. Beim ersten Treffer war Marco Mannhardt nach der Freistoßflanke von Fabio Maiolo zunächst am glänzend reagierenden Torhüter Maximilian Riedmüller gescheitert, doch Darius Held konnte den Abpraller problemlos verwandeln. Auch beim 2:0 in der 83. Minute stand der Illertisser Mittelfeldspieler goldrichtig, um die Eckballverlängerung von Maurice Strobel zum 2:0 einzuköpfen. Insgesamt hatte das Spiel von Beginn an den erwarteten Verlauf genommen, die Illertisser ergriffen mit dem Anpfiff sofort die Initiative. Schon nach wenigen Minuten war Marco Mannhardt freigespielt worden, blieb aber an Gästetorhüter Riedmüller hängen. Auch bei der nächsten gefährlichen Aktion war der Illertisser war der Heimstettener Torhüter hellwach, rettete nach einem Querpass von Hannes Pöschl vor dem heranstürmenden Nico Fundel. Doch die Gäste stellten sich nicht nur stur hinten rein, versuchten zumindest ihrerseits den Weg nach vorn zu suchen. Großartig torgefährlich wurden sie jedoch nicht, lediglich ein Weitschuss von Rico Strieder sorgte für ein wenig Gefahr. Die Offensivbemühungen der Einheimischen waren da schon entschlossener und der Lohn war das Führungstor durch Darius Held nach einer guten Viertelstunde. Damit war eine wichtige Basis für einen Sieg geschaffen und es war klar, dass der Widerstand der Gäste wohl erst mit einem zweiten Treffer gebrochen sein würde. Das wusste die Bachthaler-Truppe durchaus, suchte weiterhin den Weg nach vorn.

„Da haben wir aber die ein oder andere Aktion nicht sauber zu Ende gespielt“, sah der Illertisser Trainer die Bemühungen seiner Mannschaft. Sein Team stand aber weiterhin sehr gut, Heimstetten konnte den Illertisser Torhüter Felix Thiel kaum ernsthaft prüfen. Andererseits wusste man, dass Heimstetten bei dem knappen Rückstand immer wieder Morgenluft wittern würde, denn ihnen half eigentlich nur ein Sieg. Der wäre nach einer Stunde wohl in weite Ferne gerückt, denn Yannick Glessing nahm einen weiten Ball von Torhüter Felix Thiel auf und donnerte ihn aus vollem Lauf an den Pfosten. Auch Fabio Maiolo hatte wenig später mit seinem Gewaltschuss kein Glück, denn Torhüter Maximilian Riedmüller fischte ihn aus dem Dreieck. Den Gästen konnte man zwar Bemühungen und Einsatz nicht absprechen, doch in der Offensive fehlte jegliche Durchschlagskraft. Es dauerte aber bis zur 83. Minute, ehe Darius Held mit seinem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung sorgte.

„Wir sind natürlich mit dem Ergebnis und der Tatsache, dass wir die drei Punkte in Illertissen behalten haben, sehr zufrieden. Es war das erwartet schwere Spiel und wir haben alles versucht, fußballerisch Akzente zu setzen und die Mannschaft hat es insgesamt schon gut gemacht“, war das Fazit von Trainer Holger Bachthaler.