Newsletter
Donnerstag, Dezember 18, 2025
11.3 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Viessmann spricht sich gegen Vermögenssteuer aus

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Maximilian Viessmann, CEO der Viessmann Group, hat sich gegen die Wiedereinsetzung der im Grundgesetz festgeschriebenen Vermögenssteuer oder eine Erhöhung der Erbschaftssteuer ausgesprochen.

Viessmann Spricht Sich Gegen Vermögenssteuer Aus
Euroscheine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Man habe 2023 das Kerngeschäft mit Heizungen und Wärmepumpen an das börsennotierte US- Unternehmen Carrier verkauft und aus dem Erlös mehrere Milliarden hierzulande investiert. “Wenn jetzt über Substanzsteuern wie Vermögensteuer oder eine Verschärfung der Erbschaftsteuer auf gebundenes und arbeitendes Betriebsvermögen diskutiert wird, werden wir diese Strategie überdenken müssen”, sagte Viessmann im Gespräch mit dem “Handelsblatt” (Freitagausgabe).

Er sorge sich um den Standort Deutschland. “Wir wachsen seit vier Jahren nicht mehr, es droht jahrelange Stagnation, wir befinden uns in Europa in einer kriegerischen Auseinandersetzung und das deutsche Export-Geschäftsmodell erodiert”, so Viessmann. Die Herausforderungen für Deutschland seien sehr groß, man könne sich aber nicht einmal auf eine “gemeinsame präzise Problembeschreibung” einigen.

Viessmann erklärte, Deutschland müsse zwar tatsächlich technologisch relevanter werden. Das Land bräuchte aber auch ein “positives Narrativ” – ihn selbst bewege vor allem die Stimmung im Land. Die Steigerung der digitalen Souveränität in der Infrastruktur und in der Verteidigung würde auch wirtschaftliche Chancen bergen, die wieder zu einer Erfolgserzählung beitragen könnten.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium München

Schockanruf-Betrug in München: Seniorin übergibt Schmuck an Unbekannte

0
Am Mittwoch, dem 26.11.2025, wurde eine über 80-jährige Frau...
Vermischtes

SPD-Generalsekretär schlägt soziale Staffelung für Rente vor

0
SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat in der Debatte um die...
Politik & Wirtschaft

Forsa: SPD fällt wieder auf Allzeittief

0
In der von Forsa gemessenen politischen Stimmung zeigt sich...

Neueste Artikel