Virtueller Studienorientierungstag der Hochschule Augsburg

Abitur geschafft? Was kommt nun? Der Studienorientierungstag der Hochschule Augsburg geht in eine zweite Online-Runde. Am virtuellen Infostand können Schülerinnen und Schüler am Freitag, 19. Juni, von 13 bis 16 Uhr, ihre Fragen rund ums Studienangebot in einem Chat stellen.

Auch Infomaterial kann online mitgenommen werden. Interessierte müssen sich vorab registrieren unter: www.ubivent.com/register/hs-augsburg. Wer im März beim ersten virtuellen Studienorientierungstag der Hochschule Augsburg schon dabei war, dessen Account ist noch immer aktiv. Alle Bachelorstudiengänge der Hochschule Augsburg im Überblick finden Interessierte unter: www.hs-augsburg.de/Bachelorstudiengaenge.