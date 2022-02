Vizekanzler Habeck: „Es kann sein, dass wir kurz vor einem Krieg in Europa stehen“

Der Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) hat sich im Interview mit RTL/ntv besorgt über den Ukraine-Konflikt gezeigt.

„Es kann sein, dass wir kurz vor einem Krieg in Europa stehen. Mit großen Panzerarmeen, die sich gegenüberstehen. Es ist absolut bedrückend und bedrohlich“, so Habeck. Dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag nach Kiew reist, sei „ausgesprochen gut“, sagte Habeck. „Es sind Zeichen, die zählen. Wir lassen die Ukraine nicht alleine. Durch die vielen Gespräche kann man versuchen, eine Brücke zu schlagen, die im Moment nicht unbedingt sichtbar ist.“

Die Einseitigkeit der Abhängigkeit vom russischen Gas in diesem Winter sei „eklatant“, betonte der Grünen-Politiker. „Es gibt quasi keine staatliche Möglichkeit, Vorsorge zu schaffen. Entsprechend leer sind die Speicher.“ Man erlebe derzeit, dass „der Hunger nach Gas den Preis weltweit nach oben treibt“, gleichzeitig gebe es jedoch auch „vorsichtige Signale für ein bisschen Entspannung“. „Mit ein bisschen Glück endet nicht nur der Winter der Pandemie, sondern auch der Winter des Gashungers. Dann könnten die Preise langsam runtergehen. Es ist möglich, Nachschub zu besorgen“, so Habeck.