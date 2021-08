Der Universitätsrat der Universität Augsburg hat die derzeitigen drei Vizepräsidenten mit großer Mehrheit bestätigt: Prof. Dr. Peter Welzel, Prof. Dr. Malte Peter sowie Prof. Dr. Markus Dresel werden für die Amtszeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2023 ihre Positionen als Vizepräsidenten wahrnehmen und Präsidentin Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel unterstützen.

„Ich freue mich, dass wir als Team unsere Arbeit der vergangenen Jahre gemeinsam fortsetzen und die Entwicklung der Universität Augsburg vorantreiben.“, freut sich Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel, Präsidentin der Universität Augsburg. Sie hatte dem Universitätsrat ihre bisherigen Vizepräsidenten zur Wiederwahl vorgeschlagen. Die Vorstellung fand per Videokonferenz statt, die Wahl anschließend als Briefwahl unter Wahlleitung durch den Kanzler der Universität Augsburg, Alois Zimmermann.

Universitätspräsidentin Doering-Manteuffel umreißt die großen Herausforderungen der Universität Augsburg in den kommenden Jahren mit einigen Beispielen: „Der weitere Aufbau der Medizinischen Fakultät sowie ihre Integration in die wachsende Universität wird uns beschäftigen. Das Zentrum für Klimaresilienz bauen wir weiter zu einem Ort aus, an dem viele verschiedene Disziplinen wie beispielsweise Geographie, Soziologie, und Medizin zu den aktuellen Fragen des Klimawandels und dessen Herausforderungen forschen.“ Auch das KI-Produktionsnetzwerk, das unter der Leitung der Universität Augsburg zu einem großen Forschungstransferzentrum aufgebaut wird, präge die Aufgaben der Universitätsleitung in den kommenden Jahren. Die Bildungsforschung ist ein wichtiges Ausbauziel ebenso wie das Leopold-Mozart-Zentrum. Übergreifend wird die Internationalisierung, beispielsweise in der Zentralverwaltung, in den kommenden Jahren weiter vorangetrieben.

Die Vizepräsidenten der Universität Augsburg – wiedergewählt für die Amtszeit vom 1.10.21 bis 30.09.23

Prof. Dr. Peter Welzel,

Vizepräsident für die Bereiche Personalentwicklung, Finanzen und Internationalisierung

Peter Welzel ist seit 2015 als Vizepräsident für die Universität Augsburg tätig. Er ist seit 2000 Inhaber des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre/Wirtschaftspolitik an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg.

Prof. Dr. Malte A. Peter,

Vizepräsident für die Bereiche Innovation, Transfer und Allianzen

Malte A. Peter ist seit 2019 Vizepräsident für Innovation, Transfer und Allianzen. Er ist seit 2013 Professor für Angewandte Analysis am Institut für Mathematik der Universität Augsburg.

Prof. Dr. Markus Dresel,

Vizepräsident für die Bereiche Lehre und Studium

Markus Dresel bekleidet das Amt des Vizepräsidenten seit 2020. Er ist seit 2008 Inhaber des Lehrstuhls für Psychologie an der Universität Augsburg.

MR