Der E-Roller ist heute eine gute Alternative zu den öffentlichen Verkehrsmitteln und oft sogar praktischer als ein Fahrrad. Einen starken Antrieb und ordentlich Reichweite verspricht der VMAX VX2. Er ist ein E-Scooter mit Straßenzulassung. Seine Höchstgeschwindigkeit ist auf 22 km/h gedrosselt und nutzt damit die 10% Toleranz der Maximalgeschwindigkeit aus. Ohne Führerschein darf er von Personen ab einem Alter von 14 Jahren auf bewegt werden. Benötigt wird lediglich ein Versicherungskennzeichen. Doch wie schlägt sich dieses Modell in der Praxis? Folgender Testbericht verrät die Stärken und Schwächen des 500 Watt starken E-Scooters.

Traglast und Verarbeitungsqualität des VMAX VX2

Der VMAX VX2 ist nicht der günstigste Roller mit Straßenzulassung. Dafür zeichnet er sich durch eine robuste Bauweise aus. Ein Rahmen aus Aluminium schafft die Basis. Je nach Modellvariante beträgt das Leergewicht 17 bis 18,5 kg. Fahrer und Gepäck dürfen bis zu 130 kg auf die Waage bringen. Ein Fahrwerk gibt es nicht. Leichte Unebenheiten in der Fahrbahn werden allerdings durch die recht großen 10-Zoll-Luftreifen gedämpft. Einen sicheren Stand gewährleistet die 43 × 15 cm große Trittfläche zwischen den Achsen. Sie hat eine rutschfeste Oberfläche. Der Daumenhebel ist ebenfalls mit einem rutschfesten Material ummantelt. Handauflagen und die komplette Lenkstange machen einen stabilen, gut verarbeiteten Eindruck. Leider ist diese nicht höhenverstellbar.

Reichweite, Steigung und Akkuleistung GT, ST und LT

Zu den Highlights dieses Exemplars zählt der Antriebsstrang. Das 48-Volt-Bordnetz treibt einen bürstenlosen Motor an. Dieser ist nicht nur leise und langlebig, sondern auch durchzugsstark. Mit einer Dauerleistung von 500 Watt schafft er selbst steile Passagen. Der Hersteller verspricht bis zu ca. 20 % Steigung. Beim Beschleunigen und Überholen aktiviert das System kurzzeitig die maximale Performance von 1300 Watt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 22 km/h (20 km/h schreibt der Gesetzgeber vor plus 10% Toleranz) ist sehr schnell erreicht.

In der Basisausstattung LT ist der VMAX VX2 mit einem 10,4 Ah großen Akku ausgestattet. Er ermöglicht Reichweiten von bis zu 35 km und ist die günstigste Konfiguration für den Kurzstreckeneinsatz. Für weitere Strecken bietet der Hersteller den gleichen Roller in der ST-Version mit 45 km Reichweite und 13 Ah Akku an. Das Spitzenmodell hört auf die Modellvariante GT und kommt mit 16,75 Ah Akkukapazität. Jetzt sind Reichweiten von bis zu 60 km möglich. Im großen Forum auf escooter-treff.de bestätigen die meisten Nutzer:innen die Reichweitenangaben des Herstellers. Die Ladezeit beträgt je nach Akkugröße zwischen 300 und 500 Minuten.

Test von Handling, Antrieb und Bremse

Im Falle des VMAX VX2 wird das Hinterrad angetrieben. Das hat den Vorteil, dass nicht zu durchdrehenden Rädern oder Antriebseinflüssen in der Lenkung kommen kann. Das ist besonders auf nasser Fahrbahn ein sicherheitsrelevant. Die recht breiten Reifen wirken sich positiv auf das Fahrverhalten aus. Auf Asphalt sind sie komfortabel. Kies und Schotter zählen hingegen nicht zu den bevorzugten Einsatzorten dieses Rollers. Verzögert wird über eine mechanische Trommelbremse am Vorderrad und eine elektrische Motorbremse hinten. Beide Systeme lassen sich über die beiden Hebel am Lenker gut dosieren. Viel Kraft muss trotz fehlender Hydraulik-Unterstützung nicht ausgeübt werden.

Das können App und Bordcomputer des VMAX VX2

Auf einem LED-Display am Lenker zeigt der VMAX VX2 relevante Fahrinformationen an. Es werden Ladestand, Geschwindigkeit und ein Kilometerzähler dargestellt. Der Fahrer oder die Fahrerin sieht zudem, ob Sport- oder Eco-Modus aktiviert ist. Kontrollleuchten für Lichtanlage (LED Front- und Rücklicht) und Bluetooth-Status sind ebenfalls verfügbar. Für noch mehr Fahrdaten gibt es die VMAX-App. Eine Smartphone-Halterung für den Lenker bietet der Hersteller optional als Zubehör an.

Fazit: VX2 Stärken und Schwächen im Überblick

Mit dem eScooter VMAX VX2 war es im Test möglich, die deklarierte Reichweite zu übertreffen. Spaß macht der Roller durch ein ordentliches Drehmoment. Selbst für Regionen mit steiler Topografie ist dieses Exemplar geeignet. Verarbeitungsqualität und Bedienung zählen zu seinen Stärken. Beim Zusammenlegen klappt das Vorderrad nicht mit um. Das Faltmaß von 1125 x 540 × 490 mm sollte vor dem Kauf berücksichtigt werden.

+ reizt die 10% Toleranz Maximalspeed aus (22 km/h)

+ leiser, starker Antrieb (4 Sekunden von 0 auf 22 km/h)

+ je nach Akku-Option hohe Reichweiten

+ starkes Preis-/Leistungsverhältnis

+ seriöser, deutschsprachiger Support

+ schnelle Ersatzteilverfügung

+ zwei unabhängige Bremssysteme

+ Schweizer Marke

+ Eigene ISO 9001 & Amfori BSCI zertifizierte Fabrik in China mit Schweizer Inhaber

– keine Höhenverstellung am Lenker