Montag, Januar 12, 2026
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Völkerrechtler kritisiert Merz-Äußerung zu Venezuela

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Andreas Zimmermann, Völkerrechtsexperte von der Universität Potsdam, sieht die überstaatliche Rechtsordnung in Gefahr.

Friedrich Merz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Das Völkerrecht befindet sich derzeit in einer strukturellen Krise”, sagte der Rechtswissenschaftler der Mediengruppe Bayern. “Besonders kritisch ist dabei, dass die USA inzwischen nicht einmal mehr versuchen, bestimmte Aktionen völkerrechtlich zu legitimieren”, sagte Zimmermann angesichts des US-Angriffs auf Venezuela und der Art, wie US-Vertreter dies in der jüngsten Debatte im UN-Sicherheitsrat rechtfertigten.

Zur Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der nach der US-Militäraktion in Venezuela auf X geschrieben hatte, dass “die rechtliche Einordnung des US-Einsatzes komplex ist”, er sich dafür Zeit nehme und der Maßstab das Völkerrecht bleibe, erklärte Zimmermann: “Das Völkerrecht ist hinreichend präzise. Es ist zum Beispiel keinesfalls so, wie es der Bundeskanzler jüngst gesagt hat, dass die Beurteilung der amerikanischen Militäraktion in Venezuela höchst komplex sei. Es ist vielmehr ein relativ einfacher Sachverhalt, der zu einem klaren Urteil führen muss. Gleiches gilt für den russischen Überfall auf die Ukraine, der eindeutig gegen das Völkerrecht verstößt.”

Natürlich gebe es im Detail immer wieder strittige Fragen, “doch das ändert nichts an der Tatsache, dass das Völkerrecht nicht so schwierig und widersprüchlich ist, wie dies behauptet wird”.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

