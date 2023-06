DFB-Direktor Rudi Völler hat Hansi Flick angesichts der immer schärferen Kritik eine Jobgarantie gegeben.









Auf die Frage, ob der 58-Jährige Bundestrainer bleiben werde, antwortete Völler am Mittwoch in der Morningshow von Hit Radio FFH: „Ja, natürlich!“. Zuletzt hatte die DFB-Auswahl beim 3:3 gegen die Ukraine erneut kein gutes Bild abgegeben. In den kommenden Tagen stehen zwei weitere Testspiele für Deutschland auf dem Programm.