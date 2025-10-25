Newsletter
Samstag, Oktober 25, 2025
Vogelgrippe: Apothekerverband verweist auf Impfmöglichkeiten

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Angesichts der raschen Ausbreitung der Vogelgrippe in Deutschland verweist der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Thomas Preis, auf die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für bestimmte Bevölkerungsgruppen, sich gegen Grippe (Influenza) impfen zu lassen, um mögliche Doppelinfektionen mit Vogel- und saisonaler Grippe zu vermeiden.

Logo einer Apotheke (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Stiko hat bereits zu Beginn des Jahres wegen der Vogelgrippe-Gefahr ihre Impfempfehlung bezüglich des Grippeschutzes erweitert”, sagte er der “Rheinischen Post” (Samstagausgabe). “Danach sollten sich alle, die beruflich und privat mit Geflügel, Wildvögeln sowie Schweinen und Robben Kontakt haben, gegen die Grippe impfen lassen, um nicht gleichzeitig an Grippe und Vogelgrippe zu erkranken”

Ziel sei es, so die “Entstehung einer neuen Variante der Vogelgrippe zu vermeiden, die von Mensch zu Mensch übertragen werden und der Ausgangspunkt für eine neue Pandemie sein könnte”, so Preis.

Neueste Artikel