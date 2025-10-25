Newsletter
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Vogelgrippe: FLI rechnet mit Tötung Hunderttausender Tiere

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) rechnet mit der Tötung Hunderttausender Tiere wegen der aktuellen Ausbreitung der Vogelgrippe. “Es mussten bereits Zehntausende Tiere getötet werden, wahrscheinlich werden es bald Hunderttausende sein”, sagte der Instituts-Vizepräsident und Virologe Martin Beer dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (Samstagausgaben).

Vogelgrippe: Fli Rechnet Mit Tötung Hunderttausender TiereHühner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In Deutschland seien in den letzten drei Wochen rund 20 Geflügelbetriebe von dem Virus betroffen gewesen. “Eine ungewöhnlich hohe Zahl für den kurzen Zeitraum”, so Beer. “Wir hoffen aber ganz besonders, dass keine Sekundärausbrüche, also eine Verschleppung zwischen Geflügelbetrieben folgen. Das würde sehr schnell drastisch ansteigenden Infektionszahlen führen.”

Das Institut ruft die Bevölkerung angesichts der sich ausbreitenden Vogelgrippe dazu auf, verendete Wildvögel keinesfalls anzufassen. “Die toten Kraniche sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit H5N1 infiziert und enthalten große Virusmengen”, sagte Beer. Für Menschen sei das Virus kaum gefährlich, aber sie könnten es weiterverbreiten. “Ganz wichtig: Die Tiere nicht anfassen und nicht selbst irgendwohin bringen. Bitte nicht zum Veterinäramt fahren, sondern dort anrufen und den Fund melden”, empfahl er.

Die Behörden arbeiteten derzeit zwar an der Belastungsgrenze, dennoch sollten Privatpersonen nicht eigenmächtig handeln. Das Virus sei inzwischen in ganz Europa weit verbreitet – von Dänemark und dem Baltikum bis nach Italien und Spanien. Für Vögel sei das Virus hochgefährlich und werde leicht durch Vogelkot über Schuhe, Kleidung oder Fahrzeuge weitergetragen, erklärte der Virologe.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

