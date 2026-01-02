Newsletter
Voigt mahnt schnellere Umsetzung politischer Vorhaben im Bund an

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) fordert von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine deutliche Verbesserung der Regierungsarbeit. “Wir müssen schneller besser liefern, um Vertrauen zurückzugewinnen”, sagte Voigt der “Welt” (Freitagausgabe).

Mario Voigt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Dauerstreit schadet – Einigkeit ist die Voraussetzung für Erfolg. Deshalb wünsche ich mir von der schwarz-roten Koalition im Bund für das Jahr 2026 mehr gemeinsame Linien und weniger öffentliche Reibung”, sagte der CDU-Politiker

“Wir müssen klarer sagen, was kurzfristig realistisch umsetzbar ist”, so Voigt weiter. “Gerade in Verantwortung ist es entscheidend, dass wir liefern. In der Regierung zählen Ergebnisse.” Dass die Bundesregierung in Umfragen an Zuspruch verliere, liege “an zu viel öffentlichem Streit und an wachsender Ungeduld.” Beides sei nachvollziehbar.

“2026 kann ein echtes Reformjahr werden, dafür braucht es Entscheidungen”, sagte Voigt. “Beispiel Rente: Nicht nur ich werbe dafür, dass für das künftige Renteneintrittsalter nicht mehr starr das Lebensalter ausschlaggebend sein soll, sondern die Zahl der Beitragsjahre.”

Wer früh in Ausbildung und Arbeit gehe und 45 Jahre einzahle, solle verlässlich eine gute Rente bekommen. Das sei eine Frage der Gerechtigkeit – gerade für Facharbeiter, Pflegekräfte oder Handwerker. Außerdem gehe es auch um mehr Zugang zur betrieblichen Altersvorsorge und bessere private Möglichkeiten, auch für junge Leute, die vorsorgen wollen.

“Aber wir müssen auch ehrlich sagen: Eine Vollkasko-Erwartung an den Staat überfordert auf Dauer unser gesamtes Land”, so Voigt. “Der Sozialstaat muss stark sein für die, die Hilfe brauchen – und gleichzeitig muss Eigenverantwortung wieder eine viel größere Rolle spielen.”

