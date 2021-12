Volbeat neue Spitzenreiter der Album-Charts

Die dänische Metal-Band Volbeat steht mit ihrem neuen Album „Servant Of The Mind“ an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Die weltbekannte schwedische Popgruppe ABBA rutscht mit „Voyage“ auf Rang zwei ab, die britische Sängerin Adele mit ihrem Album „30“ von Platz zwei auf drei.

Mann mit Kopfhörern, über dts Nachrichtenagentur

Die Single-Charts führt auch in dieser Woche US-Popstar Mariah Carey mit „All I Want For Christmas Is You“ an. Wham! bleiben mit „Last Christmas“ auf Rang zwei stehen. Die US-Sängerin Gayle hält mit „abcdefu“ Platz drei.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.