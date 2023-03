Der deutsche Filmkomponist Volker Bertelmann hat für seine Filmmusik zum Kriegsdrama „Im Westen nichts Neues“ den Oscar gewonnen. Er setzte sich gegen Carter Burwell („The Banshees of Inisherin“), Justin Hurwitz („Babylon“), Son Lux („Everything Everywhere All at Once“) und John Williams („Die Fabelmans“) durch. Die dts Nachrichtenagentur sendet im Verlauf der Oscar-Nacht weitere Informationen zu den Ergebnissen in anderen Kategorien.