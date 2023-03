Volkshochschulen im Raum Augsburg werden Zusammenarbeit deutlich intensivieren

Der Landkreis Augsburg, der Landkreis Aichach-Friedberg und die Stadt Augsburg beabsichtigen, künftig die Zusammenarbeit der drei Volkshochschulen deutlich zu intensivieren.

Landrat Martin Sailer (Landkreis Augsburg), Landrat Dr. Klaus Metzger (Landkreis Aichach-Friedberg), Oberbürgermeisterin Eva Weber und die für die Augsburger Volkshochschule zuständige zweite Bürgermeisterin Martina Wild bekräftigten diese Absicht am 1. März im Rahmen eines entsprechenden Austausches, gemeinsam mit der Doppelspitze der Volkshochschule Augsburger Land, Susanne Gribl und Dr. Susanne Kuffer, der neuen Leitung der vhs Landkreis Aichach-Friedberg, Alexandra Hingott, sowie der Vorständin der vhs Augsburg Marina Bilotta-Gutheil.

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber erläutert: „Bei den drei Volkshochschulen handelt es sich um die größten Anbieter im Bereich der Erwachsenenbildung im Bildungsraum A³, die gemeinsam eine enorme Reichweite entfalten. Alle Bürgerinnen und Bürger aus der Region können von einer stärkeren Abstimmung und Zusammenarbeit der Volkshochschule profitieren. Es ist an der Zeit, dass sich die beiden Landkreis-Volkshochschulen und unsere Augsburger Volkshochschule künftig enger vernetzen,

um ihre Angebote zu stärken und bedarfsgerecht weiter auszubauen.“

Die drei Volkshochschulen im Bildungsraum A³, die Volkshochschule Augsburger Land e.V., die Volkshochschule Landkreis Aichach-Friedberg e.V. und die Augsburger Volkshochschule – Augsburger Akademie e.V., prüfen bereits die Möglichkeiten einer verstärkten Kooperation. Martina Wild, zweite Bürgermeisterin, Referentin für Bildung und Migration sowie Aufsichtsratsvorsitzende der Volkhochschule Augsburg ergänzt: „Vor dem Hintergrund eines entsprechenden Beschlusses, der gleichlautend in allen Gremien der drei Gebietskörperschaften in 2021 sowie auch in den Gremien der drei Volkshochschulen gefasst wurde, fanden im vergangenen Herbst 2022 gemeinsame Workshops statt. Wir haben hierbei gemeinsam eine gute Grundlage erarbeitet, um nun noch für dieses Jahr eine gemeinsame Zweckvereinbarung anzustreben. Die konkreten Felder dieser Zusammenarbeit und die konkrete Vereinbarung sollen in den kommenden Monaten fixiert werden.“ Potenziale für Synergieeffekte sehen alle drei Einrichtungen insbesondere in den Bereichen Fördermittelakquise, Marketing und Digitalisierung.