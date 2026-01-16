Newsletter
Vollbremsung in vollbesetztem Schulbus: 10-jährige Schülerin leicht verletzt, Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Vollbremsung in vollbesetztem Schulbus: 10-jährige Schülerin leicht verletzt, Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitagmorgen, dem 16. Januar 2026, ereignete sich auf der Wiblinger Straße in Neu-Ulm ein Vorfall mit einem Gelenkbus der Linie 70. Bei einer plötzlichen Vollbremsung wurde mindestens eine Person leicht verletzt.

Vollbremsung auf der Wiblinger Straße

Der 23-jährige Fahrer des vollbesetzten Busses war auf der Wiblinger Straße in Richtung Ulm unterwegs. Der Bus, der zwischen 80 und 100 Fahrgäste, darunter viele Schüler, transportierte, führte eine plötzliche Vollbremsung auf dem Linksabbieger-Fahrstreifen nahe der Kreuzung Wiblinger Straße/Ringstraße durch. Dabei stürzten mindestens drei Insassen, darunter eine 10-jährige Schülerin, die leichte Verletzungen erlitt. Ein anderer Fahrgast gab an, unverletzt geblieben zu sein.

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Nach dem Vorfall setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um die potenziellen Verletzten zu kümmern. Die Ermittlungen wurden vom Polizeipräsidium Ulm übernommen und die Polizeiinspektion Neu-Ulm führt die Untersuchungen weiter. Zeugen oder betroffene Personen werden gebeten, sich telefonisch unter 0731 80130 zu melden.

