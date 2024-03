Voller Fokus in Richtung Play-Offs – Ratiopharm Ulm erwartet die BG Göttingen

Ratiopharm Ulm trifft im Heimspiel am Samstagabend ab 18.30 Uhr auf die BG Göttingen. Beim Frühlingsfight gegen die Veilchen kehrt auch einer der Meisterhelden erstmals zurück an die alte Wirkungsstätte – letzte Tickets verfügbar.

Voller Fokus in Richtung Play-Offs – für die Mannschaft von Anton Gavel zählt es nach Dreifachbelastung mit Pokal und EuroCup nun im Saisonendspurt der BBL. „Ab kommender Woche wird der Trainingsrhythmus ein anderer sein. Während der Saison kennen wir es nicht, nur ein Spiel in der Woche zu haben. Das heißt mehr Training, weniger Spiele. So können wir uns noch intensiver auf die Gegner vorbereiten und uns mit spezifischen Trainingsinhalten auseinandersetzen“, verdeutlicht Trainer Anton Gavel. Mit Fedor Zugic kehrt am Samstag einer seiner Meisterhelden erstmals in die ratiopharm arena zurück. Nach zwei Jahren in der Donaustadt geht der 20-Jährige seit Sommer für Göttingen auf Punktejagd. Im FIBA Europe Cup als drittbester Scorer (12,4 Pkt), ist der Shooting Guard auch in der BBL ein Garant im Offensivspiel (10,2 Pkt). „Es bedeutet mir eine Menge nach Ulm zurückzukommen, da es für mich auch die erste Profistation außerhalb meines Heimatlandes war. Ich freue mich auf viele vertraute Gesichter und die zahlreichen Erinnerungen an diese unglaubliche Meisterschaft“, erklärt der Rückkehrer.

Ganze achtmal ging ein Spiel mit Beteiligung dieser Teams in die Verlängerung. Den Göttingern auf Platz eins der durchschnittlichen Minuten pro Spiel (207:09), mit fünf, stehen die Ulmer mit jeweils fünf Extraminuten gegen Oldenburg, Vechta und Bonn gegenüber (203:25/7.).

Befreiungsschlag aus dem Abstiegskampf

Das Jahr 2024 ist aus Sicht der Niedersachsen ein klarer Fingerzeig in Richtung Konkurrenz. Waren es zuvor in 14 Spielen nur drei Siege, haben die Göttinger seit dem Jahreswechsel vier Erfolge feiern können, so zuletzt auch gegen Heidelberg. Initialzündung für den Aufwärtstrend dürfte sicherlich die Nachverpflichtung von Point Guard David DeJulius sein. Der 24-Jährige wechselte Mitte Januar vom griechischen Erstligisten Lavrio B.C. in die Universitätsstadt und geht seitdem mit 15,1 Punkten und beeindruckenden 5,6 Assists voran. Nach dem Gruppensieg im FIBA Europe Cup und Ausscheiden in der Hauptrunde, liegt der Fokus nun auf der BBL, wo die Veilchen mit einer Siegesbilanz von 7-14 und Tabellenplatz 13 nun fast gleichermaßen zwischen Play-In-Hoffnung und einem Abstiegsplatz rangieren.

Ulms Head Coach Anton Gavel warnt vor den Veilchen: „Göttingen ist eine Offensivmannschaft mit viel Power nach vorne, auch wenn es durch die Tabellensituation nicht direkt ersichtlich ist. Defensiv wird es darauf ankommen, dass wir von Anfang an präsent sind und die notwendige Energie auf das Parkett bringen. Für uns zählt weiter jeder Sieg und gerade zuhause wollen wir mit der Unterstützung der Fans zurück in die Erfolgsspur.“