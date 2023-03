Vom Fachmarktzentrum zum grünen Quartier – Stadtrat Gersthofen befasst sich mit Hery-Park

Der Hery-Park ist durch seine großflächigen Fachmärkte weit über Gersthofen hinaus bekannt und stellt mit seiner Lage in Bahnhofsnähe und an der B2 einen wichtigen Standort im Stadtgebiet dar. Die Stärken des Hery-Parks sind ersichtlich, bisher werden die Potentiale der Fläche jedoch nicht voll genutzt. Daher gibt es schon seit längerem Überlegungen zur Umgestaltung des Hery-Parks.

Der Investor, Kintyre Investments GmbH, arbeitet gemeinsam mit der Stadt Gersthofen an einer zukunftsfähigen Lösung für das Areal. Es wird beabsichtigt ein urbanes Gebiet mit verschiedenen Nutzungsbereichen zu schaffen. Diese Pläne stellt Kintyre Investments jetzt dem Stadtrat vor.

„Der Hery-Park soll seinem Namen wieder gerecht werden und sich zu einem klimafreundlichen, städtischen Quartier entwickeln. Das neue Konzept sieht unter anderem auch viel Grün vor. Rund 30% des Quartiers könnten in Zukunft aus Parkanlagen, öffentlichen Spielplätzen und begrünten Dächern bestehen“, freut sich Michael Wörle, Erster Bürgermeister der Stadt Gersthofen.

Das zukunftsweisende Konzept zielt auf einen ausgewogenen Mix aus modernen Wohn-, und Gewerbeflächen ab, die im Sockelbereich den etablierten Fachmarktnutzungen Raum geben.

„Das Wohnungsangebot entsteht in enger Abstimmung mit der Stadt Gersthofen und für das mischgenutzte Quartier setzt man auf ressourcenschonende und umweltfreundliche Bauweisen sowie auf ein Energiekonzept, das komplett auf fossile Brennstoffe verzichten wird“, so Laszlo Ujszaszi, Sebastian Müller, Head of Advisory Services der Kintyre Investments GmbH.

Am 29. März wird das Konzept jetzt dem Stadtrat vorgestellt. Frühestens 2026 könnte es in die erste Bauphase gehen.